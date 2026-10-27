Herc Holdings Aktie
WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044
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27.10.2026 20:33:42
Why Herc Holdings Rocketed Over 20% Today
Shares of construction equipment rental company Herc Holdings (NYSE:HRI) rocketed 23.4% today as of 2:21 p.m. EDT.
Herc rallied on an exceptionally strong earnings report published this morning, with a beat on both the top and bottom lines, and an increase to full-year guidance.
Herc had been trading at a fairly low valuation relative to equipment rental peers, amid concerns about its high debt stemming from last year's acquisition of H&E Equipment Services. However, those fears were allayed by the company's resilient growth and fleet utilization last quarter.
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Analysen zu Herc Holdings
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