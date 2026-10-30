Herc Holdings Aktie
WKN DE: A2ALR9 / ISIN: US42704L1044
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30.10.2026 15:18:37
Why Herc Holdings Stock Surged This Week
A third-quarter adjusted earnings beat of $3.91 per share, against a $2.92 Wall Street estimate, sent Herc Holdings (NYSE:HRI) soaring 35.8% this week.
Herc Holdings stock changed hands at $173.95 as of the close on Thursday, Oct. 29, up 35.8% this week from Friday, Oct. 23's close through Thursday, Oct. 29's close. Across those five sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 1.3%, and the Nasdaq-100 was up 1.5%.
Image source: Getty Images.
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