Hewlett-Packard Aktie

Hewlett-Packard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110194

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.09.2026 00:26:07

Why Hewlett Packard Enterprise Stock Plummeted by Almost 11% Today

Investing in Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) wouldn't have been an immediately profitable enterprise on Monday. After all, the tech hardware company's shares slumped by nearly 11% across that trading session, on the back of an analyst recommendation downgrade.

The downgrade occurred on Sunday and was enacted by Evercore ISI's Amit Daryanani. He now considers HP Enterprise to be only an in-line (read: hold), down a peg from his previous recommendation of outperform (buy). Despite the change, Daryanani maintained his $65-per-share price target on the stock.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hewlett Packard Enterprise Co. 48,10 -10,06% Hewlett Packard Enterprise Co.
Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 56 675,00 8,16% Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 29,51 -2,96% HP Inc (ex Hewlett-Packard)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen hielten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen