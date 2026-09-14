Hewlett-Packard Aktie
ISIN: ARDEUT110194
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15.09.2026 00:26:07
Why Hewlett Packard Enterprise Stock Plummeted by Almost 11% Today
Investing in Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) wouldn't have been an immediately profitable enterprise on Monday. After all, the tech hardware company's shares slumped by nearly 11% across that trading session, on the back of an analyst recommendation downgrade.
The downgrade occurred on Sunday and was enacted by Evercore ISI's Amit Daryanani. He now considers HP Enterprise to be only an in-line (read: hold), down a peg from his previous recommendation of outperform (buy). Despite the change, Daryanani maintained his $65-per-share price target on the stock.
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|Hewlett Packard Enterprise Co.
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|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|56 675,00
|8,16%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|29,51
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