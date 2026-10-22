Hexcel Aktie

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WKN: 894306 / ISIN: US4282911084

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22.10.2026 17:38:51

Why Hexcel Stock Crashed After Earnings

Hexcel Corp (NYSE:HXL) stock tumbled 11.8% through 10:20 a.m. ET Thursday after reporting earnings last night.

Heading into the company's Q3 report, analysts predicted the company, which manufactures carbon fiber composite materials and even entire airplane parts, would earn $0.49 per share on $501.8 million in sales. Hexcel beat the earnings forecast by a penny, earning $0.50 per share, but its sales came up short at $496.4 million.

Image source: Getty Images.

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