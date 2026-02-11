Hinge Health a Aktie
WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039
|
11.02.2026 16:28:16
Why Hinge Health Stock Popped on Wednesday
Hinge Health (NYSE: HNGE) stock surged 15% through 9:50 a.m. ET Wednesday after beating on Q4 earnings.Heading into last night's report, analysts forecast the healthcare platform to earn $0.43 per share on $156.8 million in sales. Hinge surprised analysts, however, earning $0.49 per share on sales of $170.7 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
