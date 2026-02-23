Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
23.02.2026 10:55:00
Why Honeywell just shaved about $600 million off the price of a chemicals acquisition
Honeywell International on Monday received a 26% discount on its deal to acquire a business tied to the struggling chemicals industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Honeywell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Honeywell von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)