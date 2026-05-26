Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
26.05.2026 22:42:32
Why Honeywell Stock Topped the Market on Tuesday
The pricing of a Honeywell (NASDAQ: HON) carve-out juiced the stock of the storied industrial company on Tuesday. After the company provided crucial financial details for the soon-to-be independent Quantinuum that morning, investors signaled their approval by collectively trading the stock up by 1.7%. That was good enough to beat the S&P 500 index's 0.6% rise on the day.Honeywell has priced its planned initial public offering (IPO) for Quantinuum (which, as the name implies, is a quantum computing business) at $45 to $50 per share. It's aiming to sell roughly 21.05 million shares, which would bring in as much as $1.05 billion in gross proceeds. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Honeywell
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell
|199,10
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.