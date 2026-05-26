Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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26.05.2026 22:42:32

Why Honeywell Stock Topped the Market on Tuesday

The pricing of a Honeywell (NASDAQ: HON) carve-out juiced the stock of the storied industrial company on Tuesday. After the company provided crucial financial details for the soon-to-be independent Quantinuum that morning, investors signaled their approval by collectively trading the stock up by 1.7%. That was good enough to beat the S&P 500 index's 0.6% rise on the day.Honeywell has priced its planned initial public offering (IPO) for Quantinuum (which, as the name implies, is a quantum computing business) at $45 to $50 per share. It's aiming to sell roughly 21.05 million shares, which would bring in as much as $1.05 billion in gross proceeds. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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