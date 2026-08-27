Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
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28.08.2026 01:16:05
Why Hormel Foods Stock Swooned by 10% Today
Thursday morning, Hormel Foods (NYSE: HRL) published its latest earnings release, and few investors found it tasty. Although the company edged past the consensus analyst estimate for profitability, it missed on revenue and cut full-year guidance. Mr. Market punished it, trading the stock down more than 10% on the day.Hormel's fiscal third-quarter net sales came in at $2.96 billion, down 2% year over year. This was on the back of a more than 7% drop in sales volume, to 969 million pounds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hormel Foods von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Hormel Foods Corp.
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