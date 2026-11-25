HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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25.11.2026 19:06:03
Why HP Inc. Stock Jumped Nearly 15% Today
HP Inc. (NYSE:HPQ) is the best performer in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) index today. On a gloomy morning when the leading index fell as much as 3.2%, the printing-oriented half of former tech titan Hewlett-Packard traded 14.7% higher at 11:25 a.m. ET.
The stock isn't only reversing Wednesday's general market mood. Corporate cousin Hewlett-Packard Enterprise (NYSE:HPE) posted similar results on Monday, and that stock fell 16.9% on Tuesday.
HP Inc. smashed Wall Street's expectations in Q4 2026. Net revenue rose 9.3% year-over-year to $16.0 billion. Adjusted earnings fell 10.8% to $0.83 per share. The average analyst would have settled for earnings near $0.75 per share on top-line revenue in the neighborhood of $15.4 billion. Looking ahead, management expects the next fiscal year's earnings per share to hold steady around $3.30. The Street consensus currently points to $3.17 for that metric.
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Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|55 500,00
|9,79%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|27,60
|-3,36%
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