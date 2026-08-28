HP Aktie

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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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28.08.2026 23:12:16

Why HP Stock Topped the Market Today

Investors were reassessing HP's (NYSE: HPQ) recently published fiscal third-quarter earnings report, and, given that the stock rose on Friday, it seems they've become more bullish on the company's prospects. This was helped by another in a series of post-earnings analyst price target hikes. The veteran tech hardware company's shares closed that trading session 3% higher, in contrast to the S&P 500 index's 0.2% decline.Well before market open that day, Barclays pundit Tim Long lifted his HP fair value assessment to $23 per share, notably up from his preceding $19. He's still a bear on the tech stock, however, as he maintained his underweight (i.e., sell) recommendation. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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