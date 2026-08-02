Huntington Ingalls Industries Aktie

Huntington Ingalls Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063

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03.08.2026 01:14:05

Why Huntington Ingalls Industries Stock Is Heading Higher

Shares of Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) climbed more than 13% this past week after the shipbuilder reported progress toward delivering greater sea power to the U.S. military and its allies.Image source: Getty Images.HII's revenue rose 10.9% year over year to $3.4 billion in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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