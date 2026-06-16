Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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16.06.2026 16:18:12
Why Huntsman Stock Is Sliding After Its Big Olin Merger Deal
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Nachrichten zu Olin Corp.
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14:28
|Huntsman and Olin struggle to crack the formula for persuasive M&A (Financial Times)
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06.05.26
|Ausblick: Olin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Olin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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14.01.26
|Erste Schätzungen: Olin verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Olin Corp.
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|Huntsman Corp.
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|-7,21%
|Olin Corp.
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Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.