Hycroft Mining Aktie
WKN DE: A142YZ / ISIN: US4486291051
Why Hycroft Mining Stock Jumped 35% In February
Shares of Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) shot up 34.9% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The company is a prospective gold and silver miner in Nevada, and has enjoyed massive price appreciation alongside the run-up in metals prices in the last twelve months. Hycroft stock is up nearly 2,000% in the last 12 months alone.Here's why the stock ran up yet again in February, and whether it is a buy for your portfolio right now. Due to narratives about safe-haven assets during market uncertainty, gold and silver prices have risen significantly over the last year. In the last 12 months, silver has risen 156% and gold 76%, making it two of the best periods to own these metals in modern history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
