Hycroft Mining Aktie
WKN DE: A142YZ / ISIN: US4486291051
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03.09.2026 00:45:02
Why Hycroft Mining Stock Zoomed More Than 7% Higher Today
An intake of experienced mining industry veterans into the boardroom and rising precious metals prices were the twin catalysts propelling Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) stock to a satisfying gain on Wednesday. The gold and silver specialist's equity closed the day more than 7% higher.Shortly after market close on Tuesday, Hycroft announced the appointment of four new individuals to its board of directors, effective that day. Each is a seasoned executive in the precious metals industry, adding significant heft and expertise to the board, which now comprises nine individuals. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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