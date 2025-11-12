HYLIION Aktie
WKN DE: A2QBTD / ISIN: US4491091074
|
12.11.2025 18:22:38
Why Hyliion Holdings Stock Is Sinking Today
Shares of power-generation start-up Hyliion Holdings (NYSEMKT: HYLN) were trading sharply lower on Wednesday after the company cut its guidance for full-year revenue. As of 11:30 a.m. ET today, Hyliion's shares were down about 13.5% from Tuesday's closing price.Originally founded to build hybrid-electric systems for heavy trucks, Hyliion is now working to bring a multifuel electric generator to market.The generator, called Karno, uses what is called a "flameless oxidation" system. Hyliion says the device can generate electricity from a wide range of fuels -- natural gas, hydrogen, various petroleum derivatives, and even ammonia -- with minimal emissions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
10.11.25
|Ausblick: HYLIION vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|HYLIION
|1,90
|-12,84%
