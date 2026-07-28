Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
28.07.2026 09:47:00
Why I Believe Dutch Bros Stock Will Double by the End of the Decade
One of the arguably surprising growth stories in recent years has been Dutch Bros (NYSE: BROS). The beverage chain is well into a regional-to-national expansion as it seeks to compete with Starbucks and other coffee shops.Moreover, as Starbucks is in the process of revamping itself, Dutch Bros is on a full-steam-ahead path to growth. That likely means the coffee stock could double in value by the end of the decade, and here's why.Image source: Dutch Bros.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
05.05.26
|Ausblick: Dutch Bros A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Dutch Bros A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)