Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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09.10.2026 10:30:00
Why I Bought More Netflix Stock Near 52 Week Lows
Netflix (NASDAQ: NFLX) is trading near its 52-week low, and I used that opportunity to add more shares to my portfolio.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 6, 2026. The video was published on Oct. 8, 2026.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
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