Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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05.09.2026 19:53:00
Why I Just Added to My Chevron Position Despite Trump Criticism
If there's one sector that's littered with political boogeymen, it's the energy sector, oil producers in particular. That status is arguably amplified in a midterm election year in which affordability, including gas prices, is a marquee issue.So it's not surprising that some bellwether energy stocks have political targets on their backs. Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM) learned that the hard way in early August when President Trump accused the largest domestic oil companies of making too much money off high oil prices caused by the war in Iran. He pushed both corporations to cut the prices consumers are paying at their local gas stations. Chevron is still a buy despite barbs from the White House. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|179,48
|-1,36%
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