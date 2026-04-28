Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
28.04.2026 13:22:00
Why I Just Bought Lucid Stock -- and Why You Might Want to Buy Before May 5
Electric-vehicle maker Lucid Group (NASDAQ: LCID) will report its first-quarter results after the U.S. markets close on May 5.We already know those results won't be great. (I'll get to that in a moment.) In fact, the stock is down almost 36% since the electric-vehicle maker pre-announced some of its earnings on April 14.But I think Wall Street is missing something likely to be highlighted during Lucid's earnings report -- something that could cause the stock to rebound.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucid
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lucid
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.