Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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30.08.2026 13:45:01
Why I Think Realty Income Is the Best Monthly Dividend Stock You Can Buy
I think Realty Income (NYSE:O) is the best monthly dividend stock to buy -- not because it has adopted the trademarked designation The Monthly Dividend Company®, but because it has a 57-year track record backing up that name. The real estate investment trust's (REIT) stated mission is to "deliver dependable monthly dividends that increase over time." Here are the facts supporting my belief that it's the best monthly dividend stock you can buy.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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