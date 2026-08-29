Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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29.08.2026 22:15:00
Why I Think the Best Dividend Stock Isn't a Tech Name: It's Realty Income
There are technology stocks that pay dividends, and I own some. But it is a competitive industry with fast-changing trends. If you are looking for a great dividend stock to buy and hold, you'll be better off building your foundation around a boring, reliable, high-yield business like Realty Income (NYSE: O). Only, this real estate investment trust (REIT) is likely to be more innovative than you think. Here's why you may want to buy this 5.1% yielding landlord right now.Technology stocks can be volatile. I know, I own International Business Machines (NYSE: IBM) and Texas Instruments (NASDAQ: TXN). They are both reliable dividend stocks, but Wall Street's mood can shift wildly at times. Earlier this year, IBM fell 25% in a single day! I'm not selling this 100-year-old business anytime soon, but I'm glad I own boring and reliable Realty Income beside these tech names to provide some consistency to my portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26
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