Ibotta Aktie
WKN DE: A409MX / ISIN: US4510511060
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03.11.2026 20:53:54
Why Ibotta, Inc. Rallied Over 30% Today
Shares of Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) rallied as much as 32.6% on Tuesday, before retreating to 24.6% as of 1:39 p.m. EDT.
Ibotta reported its third-quarter earnings last night that came in better than expected and signaled a turnaround in the business after a nearly two-year revenue slump.
Ibotta operates a marketing platform for discounts on consumer packaged goods, which major retailers then use to advertise to their customers.
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