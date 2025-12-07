Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

07.12.2025 11:15:00

Why I'm Buying Duolingo Stock Like There's No Tomorrow

It's rare to find a profitable business growing revenue at a rate of more than 40% annually. Rarer still is finding a profitable growth stock that has dropped 66% in value. But app-based education company Duolingo (NASDAQ: DUOL) meets all of this rare criteria. And since this doesn't happen very often, I'm buying like there's no tomorrow.I'm channeling the wisdom from my favorite investor, the late Charlie Munger. As he said, "Life is not just bathing you with unlimited opportunities." Therefore, Munger believed that a good opportunity deserved decisive action. And that's what I've done with Duolingo stock.Image source: Duolingo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
