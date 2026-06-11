SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
11.06.2026 03:00:00
Why I'm Rethinking My Bearish Outlook on SoundHound AI: The Stock Could Be a Long-Term Winner
I've been pretty skeptical of SoundHound AI (NASDAQ: SOUN). Compared with heavy hitters in artificial intelligence (AI) such as Anthropic and OpenAI, the AI-powered voice chatbot company has a small niche and a tiny cash balance. And yet it somehow still has a $3 billion market cap, although that's fallen more than 60% from its 2025 high.Over the last few quarters, though, I've started to rethink my bearish position on SoundHound. The company has been executing well, and against all odds, it seems to be making headway. Here's why I think SoundHound might be worth a second look for AI investors.SoundHound is essentially combining an old technology (voice recognition) with a very new one (AI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
|
07.05.26
|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SoundHound AI
|6,75
|-3,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.