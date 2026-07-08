The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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09.07.2026 00:58:02

Why IMAX Stock Trounced the Market Today

IMAX (NYSE: IMAX) stock was something of a star entertainer on Hump Day. The large-format cinema company posted a relatively large gain that trading session; it rose by nearly 3% on the back of a very positive analyst update issued in the morning.Benchmark prognosticator Mike Hickey felt compelled to reiterate his buy recommendation and $60-per-share price target on IMAX in a new note. That's quite the bullish outlook, as that $60 is 56% higher than the specialty entertainment company's most recent closing share price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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