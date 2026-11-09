ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
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09.11.2026 21:18:47
Why ImmunityBio Stock Dropped 15% After Earnings Despite 53% Sales Growth. Is IBRX Now a Buy?
On paper, Monday was a good day in many ways for ImmunityBio (NASDAQ:IBRX). The company reported that sales of ANKTIVA, its bladder-cancer immunotherapy, rose 53% from a year earlier to $48.7 million in the third quarter. It also said a randomized trial of ANKTIVA in patients new to BCG treatment met its main goal.
Despite those results, the stock fell about 15% anyway to around $7.30 in late-afternoon trading. It has still more than tripled this year, from $2 at the end of 2025, though it sits about 40% below its February high of $12.43. So what is the market telling investors?
Image source: Getty Images.
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