Why ImmunityBio Stock Dropped 15% After Earnings Despite 53% Sales Growth. Is IBRX Now a Buy?

On paper, Monday was a good day in many ways for ImmunityBio (NASDAQ:IBRX). The company reported that sales of ANKTIVA, its bladder-cancer immunotherapy, rose 53% from a year earlier to $48.7 million in the third quarter. It also said a randomized trial of ANKTIVA in patients new to BCG treatment met its main goal.

Despite those results, the stock fell about 15% anyway to around $7.30 in late-afternoon trading. It has still more than tripled this year, from $2 at the end of 2025, though it sits about 40% below its February high of $12.43. So what is the market telling investors?

Image source: Getty Images.

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