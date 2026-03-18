WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.03.2026 03:05:00
Why in the World Is Carvana Buying Brick-and-Mortar Dealerships?!
Carvana (NYSE: CVNA) spent years convincing consumers and investors that the automotive industry was ripe for disruption through e-commerce. Many weren't believers in the vision and believed consumers would always prefer in-person visits and test drives.But Carvana proved e-commerce could be powerful in the automotive world. Over recent years, a $10,000 investment would have turned into over $420,000. Rather than take a victory lap to taunt its rivals, Carvana is doing the opposite, and buying dealerships -- from Stellantis (NYSE: STLA), a struggling company, of all automakers. What in the world is Carvana thinking? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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