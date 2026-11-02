Indivior Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A42086 / ISIN: US45579U1097
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02.11.2026 22:43:07
Why Indivior Pharmaceuticals Stock Topped the Market Today
On Monday, Indivior Pharmaceuticals (NASDAQ:INDV) went out on a positive note, in a manner of speaking. That's because the first trading session of November marked its last day as a stand-alone company and stock. On news of its successful merger with a partner, investors bid it farewell, sending its shares up more than 3% that day.
That morning, Indivior announced that its merger with peer Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN) had closed. This creates, in Indivior's words, "a leading diversified, central nervous system (CNS) biopharmaceutical company."
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Indivior Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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28.10.26
|Ausblick: Indivior Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Indivior Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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