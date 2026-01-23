Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
23.01.2026 07:10:49
Why Indonesia’s rupiah hit a record low in January
Analysts widely expect the currency to weaken further in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!