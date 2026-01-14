Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
14.01.2026 16:35:12
Why Innodata Stock Jumped 29% in 2025
Shares of Innodata (NASDAQ: INOD), the data-labeling specialist, were among the winners last year as a combination of strong growth, continued interest in AI stocks, Meta Platforms' acquisition of rival Scale AI, and a reasonable valuation pushed the stock higher.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished last year up 28.9% on the news. As you can see from the chart below, it was a volatile year for Innodata, and it pulled back sharply from its peak in October, though it still finished with substantial gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Innodata Inc.
