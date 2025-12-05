Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|
05.12.2025 03:35:43
Why Innodata Stock Lost 23% in November
Shares of Innodata (NASDAQ: INOD), an AI stock focused on data-labeling, were pulling back last month as the stock reacted to concerns about the AI bubble bursting and an underwhelming earnings report.As a result, the stock finished the month down 23%, according to data from S&P Global Market Intelligence. As you can see from the chart below, most of the stock's losses came in the first half of the month, which included its earnings report.
Analysen zu Innodata Inc.mehr Analysen
