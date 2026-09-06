Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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06.09.2026 03:03:53
Why Innodata Stock Tumbled by 10% Last Month
Innodata's (NASDAQ: INOD) August was marked by an estimates-beating second quarter, but you wouldn't know that from how its stock performed that month. It fell by 10% due to other developments that investors didn't view as particularly positive.Let's shine a light on the good news first. On Aug. 6, Innodata took the wraps off that quarter's figures, which were headed by revenue of $92.1 million for the period -- up nearly 58% year over year. That total set a new quarterly record for the company, as did other line items like gross profit not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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