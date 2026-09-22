Why Intel, Arm, and Other AI Chip Stocks Soared Today

Meta Platform's (NASDAQ: META) new Muse personal artificial intelligence (AI) agent is off to a fast start.

After being the most downloaded free iPhone app in the U.S. for the past three days, according to Sensor Tower, Muse has investors excited about a potential boom in AI agent-fueled sales of central processing units (CPUs).

That, in turn, is driving up the stock prices of the leading CPU makers. Here's how some of the top AI chip stocks performed on Monday:

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