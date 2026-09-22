Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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22.09.2026 02:43:18
Why Intel, Arm, and Other AI Chip Stocks Soared Today
Meta Platform's (NASDAQ: META) new Muse personal artificial intelligence (AI) agent is off to a fast start.
After being the most downloaded free iPhone app in the U.S. for the past three days, according to Sensor Tower, Muse has investors excited about a potential boom in AI agent-fueled sales of central processing units (CPUs).
That, in turn, is driving up the stock prices of the leading CPU makers. Here's how some of the top AI chip stocks performed on Monday:
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21.09.26
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21.09.26
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21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
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Analysen zu Intel Corp.
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