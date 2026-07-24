Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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24.07.2026 20:37:00

Why Intel, Micron and other major chip stocks are falling — even as the rest of tech holds up

There isn’t one “smoking gun” catalyst — but investors could be reacting to Chinese memory developments, Korean stock-market weakness and Intel’s inability to sustain postearnings gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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