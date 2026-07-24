Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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24.07.2026 20:37:00
Why Intel, Micron and other major chip stocks are falling — even as the rest of tech holds up
There isn’t one “smoking gun” catalyst — but investors could be reacting to Chinese memory developments, Korean stock-market weakness and Intel’s inability to sustain postearnings gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Intel Corp.
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24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Gewinnen (finanzen.at)