Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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30.10.2026 17:49:02
Why Intel Is Down Today
Micron Technology (NASDAQ:MU) stock is sinking, down 5.5% to $897 as of 112:45 p.m. ET on Friday, Oct. 30, following Intel's less-than-stellar earnings forecast and slipping PC sales.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite are down 1.5% and 2.6%, respectively.
Intel (NASDAQ:INTC) beat Wall Street's targets for its Q3 earnings, while coming in roughly in line on the top-line:
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