Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
22.01.2026 22:55:44
Why Intel Stock Is Crashing in After-Hours Trading
After nudging slightly higher during today's regular trading session, Intel (NASDAQ: INTC) stock is heading sharply lower in after-hours trading this afternoon. While the company reported strong fourth-quarter 2025 financial results, management's outlook for the first quarter of 2026 is prompting bears to click the sell button on the tech stalwart.As of 4:40 p.m., shares of Intel are down 6.7% from their closing price of $54.32 during today's regular market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
