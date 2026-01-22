Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110210

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 22:55:44

Why Intel Stock Is Crashing in After-Hours Trading

After nudging slightly higher during today's regular trading session, Intel (NASDAQ: INTC) stock is heading sharply lower in after-hours trading this afternoon. While the company reported strong fourth-quarter 2025 financial results, management's outlook for the first quarter of 2026 is prompting bears to click the sell button on the tech stalwart.As of 4:40 p.m., shares of Intel are down 6.7% from their closing price of $54.32 during today's regular market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

mehr Nachrichten