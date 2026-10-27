Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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27.10.2026 01:37:59
Why Intel Stock Popped Today
Shares of Intel (NASDAQ:INTC) rose 4% on Monday following bullish analyst remarks and an intriguing acquisition announcement.
Image source: The Motley Fool.
New Street Research analyst Pierre Ferragu believes investors should consider buying Intel's stock. Ferragu sees the tech titan's share price surging 38% to $125, driven by rising interest in agentic AI applications and a corresponding jump in sales of central processing units (CPUs).
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