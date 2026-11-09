Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
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09.11.2026 19:03:35
Why Intuitive Machines Stock Went to the Moon on Monday
Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) stock rocketed 12% through 12:45 p.m. ET Monday on news that NASA has chosen it (and seven other companies besides) to perform lunar cargo deliveries worth up to $10 billion.
Image source: Getty Images.
According to the NASA press release, the following eight companies have been chosen to compete task-by-task for awards under the Commercial Lunar Payload Services, or CLPS initiative:
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