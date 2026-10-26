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26.10.2026 19:45:01
Why Investing in S&P 500 Index Funds Is a Whole Lot Riskier These Days
The S&P 500 gives investors access to the top stocks on U.S. markets, including Nvidia and other big tech giants. It has been a terrific index to track not only for years, but also for decades. Over the long run, it has averaged an annual return of around 10%, making it an ideal index to track via exchange-traded funds (ETFs).
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) is a popular option for that purpose, as it has a low expense ratio of just 0.03%, making it a suitable set-it-and-forget-it investment for the long haul.
However, investing in S&P 500 index funds is riskier these days than it has been in the past. And a big reason is due to its exposure to the tech sector.
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