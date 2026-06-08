Beyond Meat Aktie

Beyond Meat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

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08.06.2026 22:23:24

Why Investors Bailed on Beyond Meat Last Month

Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock obeyed gravity in May, dropping by almost 20% after an April that saw it gain more than 40%. The low-priced -- and therefore frequently volatile -- company was particularly affected by the latest in a string of disappointing quarterly earnings reports. Beyond Meat unwrapped its first-quarter results on May 6, and some of those numbers sparked justified concern in the market. The company's net revenue sank by 15% year over year to just over $58 million. On a brighter note, it narrowed its net loss; however, it was still deeply in the red. That shortfall, not under generally accepted accounting principles (GAAP), was $46.8 million ($0.10 per share) compared to first quarter 2025's $59 million deficit. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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