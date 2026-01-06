Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

07.01.2026 00:28:58

Why Investors Hit the Brakes on Tesla Stock Today

At the highly influential Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, one company unveiled a suite of artificial intelligence (AI) solutions designed to advance self-driving technology. Unfortunately, electric vehicle (EV) titan Tesla (NASDAQ: TSLA) wasn't that company. On fears that Tesla might be dented by such competition, investors sold out of its stock on Tuesday to leave it with a 4% loss in value. Delivering the keynote speech for CES 2026 on Monday, Nvidia CEO Jensen Huang took the opportunity to introduce new AI offerings from his company. One of these was Alpamayo, described in the official Nvidia blog as "an open reasoning model family for autonomous vehicle development," which is "part of a sweeping push to bring AI into every domain." Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Tesla

06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
