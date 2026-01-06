Tesla Aktie
07.01.2026 00:28:58
Why Investors Hit the Brakes on Tesla Stock Today
At the highly influential Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, one company unveiled a suite of artificial intelligence (AI) solutions designed to advance self-driving technology. Unfortunately, electric vehicle (EV) titan Tesla (NASDAQ: TSLA) wasn't that company. On fears that Tesla might be dented by such competition, investors sold out of its stock on Tuesday to leave it with a 4% loss in value. Delivering the keynote speech for CES 2026 on Monday, Nvidia CEO Jensen Huang took the opportunity to introduce new AI offerings from his company. One of these was Alpamayo, described in the official Nvidia blog as "an open reasoning model family for autonomous vehicle development," which is "part of a sweeping push to bring AI into every domain." Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
