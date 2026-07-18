Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
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18.07.2026 18:15:23
Why Investors Shouldn't Worry About Life360 Director Charles Prober Selling 7,930 Shares for $420,700
Director Charles J. Prober sold 7,930 shares of Life360, Inc. (NASDAQ:LIF) on July 13, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($53.05); post-transaction value based on July 13, 2026, market close ($52.22).Life360, Inc. is a leading location technology platform with a market capitalization of $4.3 billion and TTM revenue of $529.0 million, demonstrating significant scale in the consumer safety and location services sector. The company's freemium business model and global geographic footprint position it to capture value from the expanding market for personal safety and family coordination solutions. With TTM net income of $149.2 million, Life360 exhibits strong profitability and operational efficiency, supported by its established user base and recurring subscription revenue model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh
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11.05.26
|Ausblick: Life360 legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Erste Schätzungen: Life360 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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01.03.26
|Ausblick: Life360 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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15.02.26