Corcept Therapeutics Aktie

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WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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25.03.2026 21:36:46

Why Investors Strapped a Rocket to Corcept Therapeutics Stock on Wednesday

Corcept Therapeutics (NASDAQ: CORT) took its investors for quite a ride on Hump Day. The commercial-stage biotech earned its latest nod from a regulator that afternoon and, not surprisingly, its shares leaped skyward on the news. By the end of the day, they had risen by almost 20% in value. Corcept announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved its Lifyorli, in combination with the chemotherapy drug nab-paclitaxel, for the treatment of the platinum-resistant stages of ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer. The approval covers adults who have previously been administered one to three prior systemic treatment regimens. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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