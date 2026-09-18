Why Investors Were Hitting the Brakes on J.B. Hunt Stock This Week

It's rarely a good development when a top executive at a company makes a downbeat prediction about the business. This was the main reason why J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) stock was decelerating so sharply over the past few trading days. The dynamic was exacerbated by a raft of analyst price target cuts.

As of Thursday night, J.B. Hunt's shares were down by more than 12%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.

CFO Brad Delco made a stark admission at an investor conference early in the week -- J.B. Hunt now expects net earnings for its current (third) quarter to fall by 5% to 10% sequentially.

Continue reading