J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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18.09.2026 03:40:23
Why Investors Were Hitting the Brakes on J.B. Hunt Stock This Week
It's rarely a good development when a top executive at a company makes a downbeat prediction about the business. This was the main reason why J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) stock was decelerating so sharply over the past few trading days. The dynamic was exacerbated by a raft of analyst price target cuts.
As of Thursday night, J.B. Hunt's shares were down by more than 12%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.
CFO Brad Delco made a stark admission at an investor conference early in the week -- J.B. Hunt now expects net earnings for its current (third) quarter to fall by 5% to 10% sequentially.
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