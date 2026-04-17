Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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17.04.2026 04:02:26
Why Investors Were so Energized About Oklo Stock This Week
For a pre-revenue company, modular nuclear reactor (MNR) specialist Oklo (NYSE: OKLO) has been quite the star on the stock market lately. It felt like someone threw the switch on it and other nuclear stocks on Tuesday, when the White House pushed ahead with an initiative centered around that form of energy generation. As of Thursday night, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Oklo's shares were up nearly 28% week to date.The White House's Office of Science and Technology Policy (OSTP) issued a memorandum formally establishing a government entity to deploy nuclear reactors in orbit around the Earth and on the surface of the Moon -- the National Initiative for American Space Nuclear Power. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
Analysen zu Oklo
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|Oklo
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