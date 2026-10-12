IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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12.10.2026 17:37:02
Why IonQ Stock Fell 10% Today
Quantum computing company IonQ (NYSE:IONQ) announced a $1.3 billion acquisition on Monday morning. It's an all-stock deal, and Wall Street immediately reflected the incoming dilution -- and then some. At noon ET, the stock is down 10%, lowering IonQ's total market value by $1.45 billion.
Image source: The Motley Fool.
IonQ has been on a shopping spree for a while now, and privately held security expert Elisity is the latest item in the cart. This one steps outside the quantum world entirely.
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