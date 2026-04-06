IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
06.04.2026 11:00:00
Why IonQ Stock Plummeted 24.9% in March
The new year hasn't been very kind to IonQ (NYSE: IONQ) stock. After dipping nearly 11% and 4% in January and February, respectively, shares of the quantum computing powerhouse tumbled even more last month. According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of IonQ dropped 24.9% in March.In addition to the market's shift away from growth stocks since the conflict in Iran began in late February, IonQ's stock performance can be traced to several analysts who have lowered their price targets over the past few weeks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|25,01
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.