IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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09.11.2026 19:22:51
Why IonQ Stock Plummeted 31.5% in October
After bounding about 12% higher in September, IonQ (NYSE:IONQ) stock headed in the other direction last month. The quantum computing company announced an acquisition that raised investor questions, and analysts took a more bearish stance on IonQ, prompting many to click the sell button.
According to data provided by S&P Global Market Intelligence, IonQ shares dropped 31.5% in October.
Image source: Getty Images.
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