IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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02.10.2026 19:00:08
Why IonQ Stock Rocketed 11.6% Higher in September
Powering through the latter part of summer, shares of quantum computing specialist IonQ (NYSE:IONQ) climbed 7.9% in August. And that was merely the beginning. The stock maintained its upward trajectory last month as both the company reported two positive developments and an analyst shared an auspicious outlook.
According to data provided by S&P Global Market Intelligence, IonQ shares rose 11.6% in September.
Image source: Getty Images.
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