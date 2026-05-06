IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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07.05.2026 00:13:45
Why IonQ Stock Rocketed Nearly 9% Higher Today
Quantum stocks were on fire on Wednesday, and the latest news from IonQ (NYSE: IONQ) was the major reason why. The company published its latest set of quarterly earnings, and they crushed analyst estimates. Investors couldn't get enough of the stock and other quantum titles, as evidenced by IonQ closing the day up almost 9%.IonQ's first quarter saw the quantum company earn $64.7 million, a new quarterly record. That was significantly higher than the under $7.6 million it earned in the same period of 2025. Acquisitions were a key factor in the boost. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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